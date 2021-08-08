На Кубани госпитализировали 87 детей из поезда Мурманск — Адлер

В больницы Краснодарского края попали 87 детей, все они ехали на курорты в поезде Мурманск — Адлер. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

В больницы Краснодарского края попали 87 детей, все они ехали на курорты в поезде Мурманск — Адлер. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

В субботу, 7 августа, детей, ехавших из Карелии, сняли с поезда с подозрением на кишечную инфекцию. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь, говорится в сообщении оперштаба.

Всего в поезде организованными группами путешествовали 246 детей, их сопровождали 24 взрослых.

Ранее стало известно, что несовершеннолетние ели в вагоне-ресторане. Одного из четырех сотрудников вагона отстранили от работы после того, как он отказался сдать анализы. У троих сотрудников анализы взяли. Исследуют также пробы пищи, воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Следователи возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.