Мошенники стали использовать новую схему с кредитами

Российские мошенники стали чаще использовать жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Об этом рассказал радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Российские мошенники стали чаще использовать жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Об этом рассказал радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

По словам эксперта, суть обмана заключается в том, что человеку вначале приходят сообщения о якобы одобренных или уже выданных кредитах. Может прийти уведомление, что человек уже обналичил из него какой-то процент. После абоненту звонят злоумышленники от имени службы безопасности банка или даже прокуратуры.

«После этого будет звонок якобы от сотрудника банка, и вам сообщат, что на ваше имя был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена», — пояснил Григорий Пащенко. Далее человеку предложат под контролем якобы банковского работника отменить кредит, используя персональные данные клиента.

Вам также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры, добавил эксперт. Абоненту говорят, что незаконный кредит на его имя является вещественным доказательством. Деньги клиента предложат перевести на специальный счет.

Специалист предупредил, что никакие указания звонящих выполнять нельзя. У банков и у прокуратуры нет полномочий на подобные действия.

«Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны», — подытожил специалист.