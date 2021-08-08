Кардиолог рассказала, как определить «постковидный синдром»

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как диагностировать «постковидный синдром». Об этом медик говорила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как диагностировать «постковидный синдром». Об этом медик говорила в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По словам специалиста, определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших около трех месяцев. Вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» помогут клинические анализы мочи и крови.

«Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», — рассказала Лоцманова.

Ключевыми показателями при диагностике, по словам врача, являются уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы и витамина D.

Однако лучше не сдавать все анализы подряд самостоятельно, а вначале обратиться к врачу. Он посоветует, какой анализ стоит посмотреть, добавила Лоцманова.

Самостоятельно врач порекомендовала измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. А делать топографию легких — не позднее чем через три месяца после выздоровления.