\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
30°
Пнд, 09
28°
Втр, 10
30°
ЦБ USD 73.13 -0.04 07/08
ЦБ EUR 86.46 -0.19 07/08
Нал. USD 72.50 / 74.70 02:10
Нал. EUR 85.80 / 87.05 10:43
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
4 190
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
7 001
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
7 440
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
17 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Кардиолог рассказала, как определить «постковидный синдром»
Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как диагностировать «постковидный синдром». Об этом медик говорила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как диагностировать «постковидный синдром». Об этом медик говорила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших около трех месяцев. Вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» помогут клинические анализы мочи и крови.

«Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», — рассказала Лоцманова.

Ключевыми показателями при диагностике, по словам врача, являются уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы и витамина D.

Однако лучше не сдавать все анализы подряд самостоятельно, а вначале обратиться к врачу. Он посоветует, какой анализ стоит посмотреть, добавила Лоцманова.

Самостоятельно врач порекомендовала измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. А делать топографию легких — не позднее чем через три месяца после выздоровления.