В Волгограде школьница скончалась в ванной из-за отравления угарным газом

Трагедия произошла вечером 5 августа в поселке Веселая Балка Кировского района. По данным регионального СУ СК РФ, девочка отправилась в ванную и долго не выходила. Ее старшая сестра нашла подростка лежит без сознания и без признаков жизни.

В Волгограде 13-летняя девочка умерла в ванной от отравления угарным газом. В квартире был установлен газовый котел.

Трагедия произошла вечером 5 августа в поселке Веселая Балка Кировского района. По данным регионального СУ СК РФ, девочка отправилась в ванную и долго не выходила. Ее старшая сестра нашла подростка лежит без сознания и без признаков жизни. Газовый котел для нагревания воды был включен.

Экспертиза установила, что девочка умерла от отравления угарным газом. При проверке обнаружили, что в вентиляционном канале в квартире была обратная тяга — продукты горения не вытягивались на улицу.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.