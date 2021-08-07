В Рязанской области 8 августа ожидается жара до +34 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 8 августа, днем ожидается жара до +29…+34 градусов. Температура воздуха по области ночью составит +14…+19 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 8 августа, днем ожидается жара до +29…+34 градусов. Температура воздуха по области ночью составит +14…+19 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь (до 0,5 мм), в отдельных районах гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью местами при грозе порывы 12-17 м/с.