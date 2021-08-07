В Рязанском районе задержали мужчину с полкило марихуаны

Полицейские получили информацию, что 45-летний мужчина может быть причастен к хранению большого количества наркотика растительного происхождения. Сведения подтвердились, при силовой поддержке спецназа УНК «Гром» мужчину задержали.

Полицейские обнаружили у жителя Рязанского района более полкилограмма марихуаны. Правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что 45-летний мужчина может быть причастен к хранению большого количества наркотика растительного происхождения.

Сведения подтвердились, при силовой поддержке спецназа УНК «Гром» мужчину задержали.

Во время осмотра его дома были обнаружены пакеты с высушенными фрагментами растений с характерным запахом и еще свежие их части.

Экспертиза установила, что мужчина незаконно хранил 587 граммов марихуаны и более 920 граммов конопли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, он обнаружил в Рязанской области заросли дикорастущей конопли и изготовил из нее наркотик.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.