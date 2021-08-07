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В Рязанской области еще три человека скончались от коронавируса
Об этом в субботу, 7 августа, сообщил федеральный оперштаб. Всего от коронавируса скончались 822 жителя региона.

В Рязанской области еще трое жителей умерли от COVID-19. Об этом в субботу, 7 августа, сообщил федеральный оперштаб. Всего от коронавируса скончались 822 жителя региона.

За сутки зафиксировали 125 случаев заболевания, вылечились 80 человек.

За время пандемии коронавирусом заразились 36 034 рязанца, выздоровели 33 356 жителей.