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В Рязани на Солнечной возникла пробка из-за дорожного конфликта
В Рязани на мосту на улице Солнечной произошел дорожный конфликт после ДТП. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы в субботу, 7 августа.

В Рязани на мосту на улице Солнечной произошел дорожный конфликт после ДТП. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы в субботу, 7 августа.

На кадрах видно, как двое мужчин и женщина устроили потасовку возле столкнувшихся автомобилей.

«На Солнечной на мосту ДТП в сторону Окружной, никто не едет, дерутся. Актуально на 15:10», — говорится в сообщении.

Выясняются подробности случившегося.