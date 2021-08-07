В Рязани на Солнечной возникла пробка из-за дорожного конфликта
В Рязани на мосту на улице Солнечной произошел дорожный конфликт после ДТП. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы в субботу, 7 августа.
В Рязани на мосту на улице Солнечной произошел дорожный конфликт после ДТП. Видео опубликовали в
На кадрах видно, как двое мужчин и женщина устроили потасовку возле столкнувшихся автомобилей.
«На Солнечной на мосту ДТП в сторону Окружной, никто не едет, дерутся. Актуально на 15:10», — говорится в сообщении.
Выясняются подробности случившегося.