В кремлевском парке открыли памятный знак в честь заложения Переяславля-Рязанского
На валуне высотой в человеческий рост воспроизведена надпись из Следованной псалтири, выставленной в музее Рязанского кремля.
Памятный знак в честь заложения города Переяславля-Рязанского открыли в парке кремля. На валуне высотой в человеческий рост воспроизведена надпись из Следованной псалтири, выставленной в музее Рязанского кремля: «В лето 6703 заложен бысть град…»
Камень с надписью установили 28 июля по инициативе краеведов.