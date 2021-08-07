\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
29°
Вск, 08
30°
Пнд, 09
31°
ЦБ USD 73.13 -0.04 07/08
ЦБ EUR 86.46 -0.19 07/08
Нал. USD 72.50 / 74.70 02:10
Нал. EUR 85.80 / 87.05 10:43
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
3 476
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
6 264
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
6 718
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
16 363
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме отреагировали на призыв увеличить рабочую неделю
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT призыв Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT призыв Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что рабочую неделю в стране нельзя сокращать — наоборот, надо думать о продленке, так как надо «вытащить страну из разрухи».

«Я думаю, что в рамках трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — сказал Терентьев.

Он назвал предложение коллеги нецелесообразным. По словам депутата, изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». Он отметил, что не всегда есть прямая зависимость между числом рабочих дней и повышением выработки.