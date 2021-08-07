В Госдуме отреагировали на призыв увеличить рабочую неделю

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT призыв Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT призыв Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что рабочую неделю в стране нельзя сокращать — наоборот, надо думать о продленке, так как надо «вытащить страну из разрухи».

«Я думаю, что в рамках трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — сказал Терентьев.

Он назвал предложение коллеги нецелесообразным. По словам депутата, изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». Он отметил, что не всегда есть прямая зависимость между числом рабочих дней и повышением выработки.