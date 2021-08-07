В центре Рязани на детской площадке подрались родители

В Рязани вечером в субботу, 7 августа, на детской площадке на Лыбедском бульваре у родителей произошел конфликт. Он перерос в потасовку. Видео РЗН. инфо прислали очевидцы.

В Рязани вечером в субботу, 7 августа, на детской площадке на Лыбедском бульваре у родителей произошел конфликт. Он перерос в драку. Видео РЗН. инфо прислали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина что-то кидает, бежит, а после несколько взрослых устраивают массовую потасовку, но быстро расходятся. Рядом находятся дети.

Причины конфликта неизвестны.