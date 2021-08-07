Россиянам рассказали об опасности скриншотов

Жителей России предупредили, что функция скриншота имеет ряд минусов, которые могут нанести ущерб компаниям. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

Жителей России предупредили, что функция скриншота имеет ряд минусов, которые могут нанести ущерб компаниям. Об этом рассказал агентству « Прайм ” управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

Скриншоты зачастую становятся причиной утечки данных. После введения удаленки эта проблема стала распространеннее. По словам Шермана, сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах.

В сеть стали утекать сведения, которыми пользуются в своих целях конкуренты.

Это может быть как воровство бизнес-модели, так и слив неблагоприятных новостей. Все это способно нанести серьезный ущерб репутации.

Шерман рекомендовал подписать с сотрудниками специальное соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться лишь по защищенным каналам связи.