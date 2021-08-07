Россия осталась без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года

В сумме четырех видов многоборья Дина Аверина набрала 107,650 балла, олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800.

Сборная России осталась без золотой медали в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, сообщает РИА Новости.

В сумме четырех видов многоборья Дина Аверина набрала 107,650 балла, олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800. В упражнениях с лентой за выступление россиянки судьи дали на 0,7 балла больше, чем у Ашрам, но для победы этого не хватило. При этом Ашрам во время выступления уронила ленту.

Дина Аверина назвала судейство несправедливым.

«Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», — сказала спортсменка прессе.

Судьи отклонили протест сборной России на оценку Авериной по итогам выступления с булавами.

Сестра Дины Арина Аверина по итогам соревнований стала четвертой.

Медаль Дины Авериной стала 64-й для сборной России на Играх в Токио и 25-м серебром. В последний раз представительница России уступала в личном многоборье на Играх-1996 в Атланте.