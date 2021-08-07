Рисунки рязанцев о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку Музея Победы

Электронная экспозиция «Собаки-герои» открылась на сайте московского Музея Победы. В ней представлены работы, присланные на международный творческий конкурс. Участвуют и рязанцы, сообщили в информационном центре музея.

Электронная экспозиция «Собаки-герои» открылась на сайте московского Музея Победы. В ней представлены работы, присланные на международный творческий конкурс. Участвуют и рязанцы, сообщили в информационном центре музея.

Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах. Среди художников как начинающие живописцы, так и профессиональные мастера.

До 12 августа можно проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования выберут победителей номинации «Приз зрительских симпатий».

Жюри также выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, взрослые, а также в специальной номинации «Самый активный педагог».

Всего на конкурс «Собаки-герои» поступило более 2000 работ из России и стран зарубежья.

Победителей объявят 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа», а их рисунки станут коллекционными открытками.