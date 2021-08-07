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Пьяный житель Рязанской области угнал мотоцикл, чтобы доехать к подруге
В Старожиловском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне мотоцикла из сарая 37-летнего местного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Старожиловском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне мотоцикла из сарая 37-летнего местного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель поселка Старожилово, который сообщил, что из его сарая пропал импортный мотоцикл. Замок на хозпостройке был сломан. Полицейские выяснили, что мотоцикл был без госномера и владелец не планировал пользоваться им, пока не оформит.

Местные жители рассказали, что на этом мотоцикле по улицам поселка проезжал 30-летний мужчина. Водительских прав у него нет, так как он был судим за повторное вождение в пьяном виде. Также в последнее время он злоупотреблял спиртным.

В доме мужчина давно не появлялся, а обустроился в лесопосадке на окраине поселка. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Рядом обнаружили угнанный мотоцикл.

По предварительной информации, мужчина решил навестить приятельницу в соседнем селе. Чтобы побыстрее добраться до нее, он сломал замок на сарае знакомого и на чужом мотоцикле отправился за спиртным. Вернувшись, он решил спрятать мотоцикл на окраине поселка.

Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.