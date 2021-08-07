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На Лыбедском бульваре в центре Рязани прошли квест-фестиваль и исторические лекции
В субботу, 7 августа, у нового Астраханского моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина прошел квест-фестиваль «Код города 9-2-6».

В субботу, 7 августа, у нового Астраханского моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина прошел квест-фестиваль «Код города 9-2-6».

Команды, составленные из спортивных, веселых и находчивых всех возрастов, соревновались в конкурсах на скорость, ловкость и внимательность. Старт им был дан в 14:00, и в это же время еще один квест 0Ч по поиску декоративных грибов — стартовал с Театральной площади.

Маршруты веселых эстафет проходили как раз через недавно открытые пешеходно-велосипедные дорожки под мостом. К пришедшим на праздничную площадку обратился рязанский губернатор Николай Любимов.

«Этот мост не просто реконструировали, его практически построили заново. Теперь под ним можно пройти, не поднимаясь наверх. Это еще один шаг к нашей мечте соединить Рязанский кремль и Центральный парк культуры и отдыха пешеходной зоной с непрерывным маршрутом. И это будет сделано», — пообещал он.

Фестиваль посетили сыгравшие в этот день свадьбу новобрачные (сфотографировавшиеся с губернатором и депутатами) и дети из семейного «Мама-лагеря», который располагается в загородном оздоровительном комплексе.

Педагог-краевед Игорь Канаев и историк Василий Конов провели настоящую экскурсию, рассказав об истории Астраханского моста, всех его перестроек и реконструкций, показав выставку керамики, монет и вещей, найденных при раскопках в процессе строительства. А на участке бульвара между памятником Евпатию Коловрату и Политехническим институтом все желающие могли посмотреть выставку живописи детей и подростков.