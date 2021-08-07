На фестивале «Рязанские перезвоны» выступил пятилетний звонарь

В Рязани в субботу, 7 августа, в рамках празднования 926-летия города стартовал VI Межрегиональный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны».

В Рязани в субботу, 7 августа, в рамках празднования 926-летия города стартовал VI Межрегиональный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны». На нем выступил пятилетний звонарь Егор. Мальчик учится этому ремеслу при одном из храмов.

На фестиваль прибыли звонари из Рязанской, Тульской и Московской областей. Они продемонстрировали свое искусство на шатровой колокольне и малой звоннице. В рамках фестиваля прошла ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. В ней приняли участие 20 мастеров.

Для гостей выступили рязанские коллективы и исполнители: ансамбль «Радуница», женский хор «Лювена», Мария Видяпина и другие. Фестиваль проводится с 2014 года, вначале он проходил в селе Пощупово Рыбновского района.