Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, почему сейчас коронавирус распространяется быстрее и стал агрессивнее, чем раньше, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, почему сейчас коронавирус распространяется быстрее и стал агрессивнее, чем раньше, сообщает РИА Новости.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал министр.

По словам Мурашко, при заражении дельта-штаммом коронавируса сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. Это обычно происходит уже на пятые сутки после начала болезни.