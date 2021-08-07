Губернатор Николай Любимов: «Убежден, что планы по развитию Рязани будут успешно реализованы»

Губернатор Николай Любимов сказал об этом в субботу, 7 августа, в ходе торжественного приема в честь Дня города, который прошел в областной филармонии. На приеме в честь 926-летия Рязани наградили заслуженных горожан.

Губернатор Николай Любимов сказал об этом в субботу, 7 августа, в ходе торжественного приема в честь Дня города, который прошел в областной филармонии. На приеме в честь 926-летия Рязани наградили заслуженных горожан.

Для встречи гостей, которые собрались к полудню у концертного зала областной филармонии, перед входом была выложена красная ковровая дорожка, справа и слева от которой выстроились курсанты-десантники. По дорожке прошли в большой зал почетные граждане Рязани, заслуженные работники разных профессий и другие приглашенные.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, глава гордумы Юлия Рокотянская, Почетные граждане Рязани, лучшие представители учреждений, организаций и предприятий областного центра. К собравшимся обратился с приветствием губернатор Николай Любимов.

«Во многом благодаря вашей поддержке успешно воплощаются в жизнь важнейшие проекты, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, развитие территорий, повышение качества жизни людей. Уверен, что и в дальнейшем наша любимая Рязань будет активно развиваться, станет более благоустроенной, благополучной и комфортной, — отметил он. — Мы видим, как за последние годы преобразился областной центр, и эта тенденция обязательно будет продолжена. Впереди много планов и много возможностей, которые сегодня, в том числе заключаются в национальных проектах России».

Губернатор добавил, что Рязань с каждым годом становится лучше, рассказал о ближайших планах властей благоустроить Лесопарк, Торговый городок, отремонтировать дворы, обновить городскую инфраструктуру.

«В текущем году на ремонт дворов, дорог во дворах, из областного бюджета городу было дополнительно направлено 100 млн. рублей. Это только за один сезон позволит отремонтировать 65 дворов — в разы больше, чем удавалось ранее. Об этом просили люди, и мы это сделаем. Уже к 1 сентября все работы будут завершены», — сказал он.

Особое внимание глава региона обратил на вопросы ремонта уличных автодорог и мостов, реконструкцию Северной окружной дороги.

На сцене прошло награждение заслуженных горожан. Они получили знаки «За заслуги перед Рязанской областью» и «За наивысшие достижения», звание «Почетный работник здравоохранения». Награды Рязанской гордумы вручила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. Новым почетным гражданином Рязани стал Владимир Попов, доцент РГУ и ветеран, прошедший от первого до последнего дня всю Великую Отечественную войну.

«Рязани исполняется 926 лет. И на протяжении девяти веков ее историю создавали люди. Наш город — это в первую очередь сами горожане, труд и успехи которых ежедневно преображают Рязань, — отметила Юлия Рокотянская. — Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших. Я от всего сердца благодарю вас за беззаветный труд на благо родного города».

Со сцены для пришедших на торжественный прием выступили с песнями и танцами рязанские деятели искусств.