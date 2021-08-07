Эпидемиолог рассказала о постковидном синдроме у разных групп людей

Эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала РИА Новости о том, как люди переносят постковидный синдром. По ее словам, после перенесенного коронавируса он чаще встречается у женщин, но болеют дольше, по некоторым данным, мужчины.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала РИА Новости о том, как люди переносят постковидный синдром.

По ее словам, после перенесенного коронавируса он чаще встречается у женщин, но болеют дольше, по некоторым данным, мужчины. Плоскирева при этом отметила, что общепризнанных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

Она добавила, что факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни.