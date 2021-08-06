Жителя Спасска осудят за ДТП, в котором погиб 28-летний парень

Авария случилась 15 октября 2019 года на 262 километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе.

Житель Спасска предстанет перед судом за смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария случилась 15 октября 2019 года на 262 километре автодороги М5 «Урал” в Спасском районе. Там за рулем легковушки Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения находился 29-летний местный житель. Он нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автопоезду в составе грузового седельного тягача с полуприцепом и врезался в него.

В аварии из-за полученных травм скончался 28-летний пассажир легковушки.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет.