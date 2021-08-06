Власти хотят, чтобы дети в Рязани добиралась до школ на велосипедах. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021 — 2026 год.
В документе сообщается о необходимости создания веломаршрутов, соответствующих высоким стандартам планирования и проектирования дорожной инфраструктуры.
«Дорожная и велотранспортная инфраструктура проектируется таким образом, чтобы передвигаться на велосипеде было безопасно, легко и удобно. Это относится и к школьным маршрутам, по которым дети могут безопасно ездить на велосипеде в школы», — говорится в программе.
Отмечается, что велосипедисты не должны мешать безопасному движению пешеходов, а на перекрестках приоритет должен отдаваться велосипедному трафику, а не автомобильному.