В Ухоловском районе полицейские задержали нетрезвого водителя

Результат освидетельствования показал 0,32 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

В Ухоловском районе полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя на «ВАЗ 2110” задержали в четверг, 5 августа, примерно в 6.40 на Городском переулке села Коноплино. Полицейские остановили 35-летнего местного жителя и обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,32 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителю грозит административная ответственность.