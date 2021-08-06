В Ухоловском районе полицейские задержали нетрезвого водителя
Результат освидетельствования показал 0,32 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
В Ухоловском районе полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом в пятницу, 6 августа,
Нарушителя на «ВАЗ 2110” задержали в четверг, 5 августа, примерно в 6.40 на Городском переулке села Коноплино. Полицейские остановили 35-летнего местного жителя и обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,32 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Нарушителю грозит административная ответственность.