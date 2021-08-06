В Шацком районе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло примерно в 13:00 на 137 километре автодороги «Шацк — Тамбов». Погиб 25-летний пассажир автомобиля, водителя госпитализировали.

В пятницу, 6 августа, в Шацком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 13:00 на 137 километре автодороги «Шацк — Тамбов».

По предварительной информации, 24-летний житель Нижнего Новгорода на Ford Explorer, двигаясь в сторону Тамбова, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Погиб 25-летний пассажир автомобиля, водителя госпитализировали.

Проводится проверка.