В рязанском гипермаркете полицейские изъяли более тысячи контрафактной одежды

Из незаконного оборота полицейские изъяли 1244 штук контрафактных товаров.

Рязанские полицейские в одном из магазинов на окраине города пресекли торговлю контрафактными одеждой и обувью. Подробности приводит региональное управление МВД.

Внимание правоохранителей привлекли товары известных брендов по невысоким ценам и сомнительного качества. Проверка показала, что большая часть одежды и обуви в этом магазине реализуется с незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 1244 штук контрафактных товаров.

В отношении магазина возбуждено административное расследование. Директору магазина грозит штраф в размере трехкратного размера стоимости изъятого товара.