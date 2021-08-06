В Рязанской области скончался замдиректора музея-заповедника Сергея Есенина

В пятницу, 6 августа, скончался Константин Матвеев — замдиректора музея-заповедника Сергея Есенина. Об этом
Константин Матвеев работал на родине поэта более 10 лет. Он занимался организацией охраны музея-заповедника, эксплуатацией систем жизнеобеспечения.
«Константин Евгеньевич Матвеев окончил в городе Вольске высшее военное училище тыла.Служил в частях главного разведывательного управления генерального штаба, в различных городах нашей страны. Службу в вооруженных силах завершил в звании майора и вместе с семьей переехал жить в село Константиново. Константин Евгеньевич был отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, бесконечно преданным любимому делу», — рассказали о нем.
В 2011 году его назначили на должность замдиректора по безопасности и эксплуатации.
В музее выразили соболезнования родным и близким рязанца.