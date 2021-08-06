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В Рязанской области скончался замдиректора музея-заповедника Сергея Есенина
Константин Матвеев работал на родине поэта более 10 лет. Он занимался организацией охраны музея-заповедника, эксплуатацией систем жизнеобеспечения.

В пятницу, 6 августа, скончался Константин Матвеев — замдиректора музея-заповедника Сергея Есенина. Об этом сообщили в группе музея «ВКонтакте».

Константин Матвеев работал на родине поэта более 10 лет. Он занимался организацией охраны музея-заповедника, эксплуатацией систем жизнеобеспечения.

«Константин Евгеньевич Матвеев окончил в городе Вольске высшее военное училище тыла.Служил в частях главного разведывательного управления генерального штаба, в различных городах нашей страны. Службу в вооруженных силах завершил в звании майора и вместе с семьей переехал жить в село Константиново. Константин Евгеньевич был отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, бесконечно преданным любимому делу», — рассказали о нем.

В 2011 году его назначили на должность замдиректора по безопасности и эксплуатации.

В музее выразили соболезнования родным и близким рязанца.