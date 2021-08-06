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В Рязанской области прошли рейды по выявлению мигрантов-нарушителей
Правоохранители проверяли автотранспорт, который мог перевозить иностранных граждан.

В Рязанской области прошли рейды по выявлению мигрантов-нарушителей. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители проверяли автотранспорт, который мог перевозить иностранных граждан. В ходе рейдов сотрудники проверили 85 иностранных граждан, на трех из них составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, восемь транспортных средств отправили на штрафстоянку за нарушение правил перевозки пассажиров.

Рейдовые мероприятия продолжаются.