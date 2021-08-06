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В Рязанской области планируют восстановить более 23 тысяч гектаров заброшенных земель сельхозназначения
Соответствующее заявление сделал глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Чучковский район.

В Рязанской области планируют восстановить более 23 тысяч гектаров заброшенных земель сельхозназначения. Соответствующее заявление сделал глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Чучковский район.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый гектар обрабатывался и приносил пользу. Это, прежде всего, большие дополнительные возможности для развития АПК в будущем. По этому направлению аграрии получают серьезную поддержку. Только в 2020 году из федерального и областного бюджетов им направлены субсидии на общую сумму 124,1 миллиона рублей. Еще 55,4 миллиона рублей предусмотрено в 2021 году. Это средства только регионального бюджета. Со следующего года они вновь будут выделяться и из федерального, уже в рамках нацпроекта. Возмещение затрат на культуртехнические мероприятия планируется до 50%", — сообщил губернатор.

В рамках рабочей поездки Николай Любимов посетил СПК «Вышгородский», который проводит активную работу по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемых земель на территории Чучковского и Рязанского районов. В результате доля обрабатываемой пашни в Чучковском районе достигла 87%. СПК «Вышгородский» в 2021 году планирует ввести в оборот 1500 гектаров, а в 2022 году — около 1000 гектаров. Это позволит хозяйству расширить посевные площади, увеличить валовое производство сельскохозяйственной продукции.