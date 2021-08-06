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В Рязанской области ожидается небольшой дождь и жара до +34 градусов
Прогноз на субботу, 7 августа, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу, 7 августа, ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью температура составит +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.

В течение дня возможен небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, южный, до 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.