В Рязанской области ожидается небольшой дождь и жара до +34 градусов
Прогноз на субботу, 7 августа, опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в субботу, 7 августа, ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Ночью температура составит +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.
В течение дня возможен небольшой дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер юго-восточный, южный, до 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.