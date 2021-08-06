В Рязанской области от укусов клещей пострадали 12 детей

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

В Рязанской области от укусов клещей за неделю пострадали 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На прошлой неделе в рязанские медорганизации по поводу присасывания клещей всего обратились 24 человека. В Роспотребнадзоре отметили, что этот показатель ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних показателей.

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

В 17,2% случаев обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 6,9% - возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% - моноцитарного эрлихиоза.

Всего за сезон обнаружили пять случаев иксодового клещевого боррелиоза.