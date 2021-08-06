В Рязанской области от коронавируса умерли три человека

Всего с начала пандемии умерли 819 рязанцев.

В Рязанской области за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали три человека. Данные в пятницу, 6 августа, приводит федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии умерли 819 рязанцев. За прошедшие сутки зафиксировано 124 новых случая заражения, всего — 35 909. За сутки выздоровели 82 человека, всего — 33 276.

В России за сутки зарегистрировано 22 660 новых случаев заражений, всего — 6 402 564. Выздоровели за сутки — 20 141, всего — 5 720 353. Умерли за сутки 792 человека, всего 163 301 инфицированных.