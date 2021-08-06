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В Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха
Специалисты проверили воздух по девяти ингредиентам. По результатам уровень загрязнения атмосферы оценили как высокий.

В июле в Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили в рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты проверили воздух по девяти ингредиентам. По результатам уровень загрязнения атмосферы оценили как высокий. Больше всего в концентрации воздуха зафиксировали сероводород в микрорайоне Строитель, сероуглерод в центре города.

«Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», — отметили в сообщении.

Кроме того, в регионе ухудшилось состояние рек. Максимальную концентрацию растворенного кислорода (7,38 мг/л) отметили в реке Проня (деревня Быково), а минимальную (2,12 мг/л) зафиксировали в реке Пра (деревня Борисово), что соответствует дефициту растворенного кислорода.