В Рязани задержали водителя, который повторно сел за руль пьяным

41-летнего мужчину на машине остановили около дома № 11 по Солотчинскому шоссе. Инспекторы ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что он повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В Рязани задержали водителя, который в пьяном состоянии ехал за рулем автомобиля Renault. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

41-летнего мужчину на машине остановили около дома № 11 по Солотчинскому шоссе. Инспекторы ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что он повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Ему грозит уголовное наказание, штраф, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.