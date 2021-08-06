В Рязани перекроют движение по улице Братиславской
Движение будет закрыто с 8:00 8 августа до 23:00 17 сентября на участке от дома № 19 до дома № 2е.
В Рязани из-за капремонта теплосетей перекроют движение по улице Братиславской. Об этом сообщил
Движение будет закрыто с 8:00 8 августа до 23:00 17 сентября на участке от дома № 19 до дома № 2е.
Изменятся маршруты движения коммерческого транспорта.
- маршрутки № 49 от конечной остановки «Психбольница» до остановки «ТРК Полетаевский» следуют по Голенчинскому шоссе, улицам Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- маршрутки № 65 от конечной остановки «Психбольница» до остановки «улица Гагарина» поедут по Голенчинскому шоссе, улицам Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.
Место работ будет огорожено, там установят предупреждающие знаки.