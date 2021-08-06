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В Рязани перекроют движение по улице Братиславской
Движение будет закрыто с 8:00 8 августа до 23:00 17 сентября на участке от дома № 19 до дома № 2е.

В Рязани из-за капремонта теплосетей перекроют движение по улице Братиславской. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение будет закрыто с 8:00 8 августа до 23:00 17 сентября на участке от дома № 19 до дома № 2е.

Изменятся маршруты движения коммерческого транспорта.

  • маршрутки № 49 от конечной остановки «Психбольница» до остановки «ТРК Полетаевский» следуют по Голенчинскому шоссе, улицам Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • маршрутки № 65 от конечной остановки «Психбольница» до остановки «улица Гагарина» поедут по Голенчинскому шоссе, улицам Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Место работ будет огорожено, там установят предупреждающие знаки.