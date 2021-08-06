В Рязани автобус № 6 перестал заезжать в Голенчино

Согласно документу, транспорт пустили от Песочни до остановки «Памятник Полетаеву». Ранее автобус следовал через микрорайон «Братиславский», тубдиспансер и психдиспансер.

В Рязани автобус № 6 перестал заезжать в Голенчино. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в пятницу, 6 августа.

Согласно документу, транспорт пустили от Песочни до остановки «Памятник Полетаеву». Ранее автобус следовал через микрорайон «Братиславский», тубдиспансер и психдиспансер.

Таким образом, маршрут автобуса № 6 сократится более чем на два километра.