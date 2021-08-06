В России предложили ввести новые выплаты

Предлагается раз в три года платить 10 тысяч за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков. При прохождении медобследования россияне смогут будут получить специальный QR-код на портале госуслуг, который позволит им подать заявление на выплату пособия.

В России предложили ввести пособие за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщил RT .

Волынец предложила раз в три года платить 10 тысяч за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков. При прохождении медобследования россияне смогут получить специальный QR-код на портале госуслуг, который позволит им подать заявление на выплату пособия.

Общественница считает, что с помощью диспансеризации можно будет выявить заболевание на ранней стадии, что сэкономит бюджет на лечение своевременно не выявленных заболеваний и продлит жизнь.