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В почтовых отделениях Рязанской области теперь можно оформить полис ОСАГО от «Ренессанс Страхование»
Сотрудники «Почты» помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО.

Компания «Ренессанс страхование» запустила продажи ОСАГО в отделениях «Почты России». В полис включены риски причинения ущерба третьим лицам на сумму 400 000 руб. и страхование от несчастного случая на сумму 500 000 руб. «Ренессанс страхование» стала девятой страховой компаний, чей полис ОСАГО можно оформить в отделениях Почты России.

Сотрудники «Почты» помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Алгоритм оформления полиса прост: оператор почтовой связи заполняет все необходимые данные, в режиме онлайн направляет запрос каждому из девяти страховщиков и получает от них в ответ расчет страховой премии. Клиенту остается сделать выбор с учетом представленных цен и других условий страхования. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Для оформления полиса нужен стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права и адрес электронной почты. В отделении почтовой связи клиент может получить распечатанную версию страхового полиса, а электронный экземпляр полиса ОСАГО приходит на указанный в анкете адрес электронной почты.

«Ренессанс страхование» — федеральная универсальная страховая компания. Высокий рейтинг надежности ruAA- («RAEX»), больше 20 лет работы на рынке, крепкая позиция в топ-10 лучших страховых компаний.