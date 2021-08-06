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В Милославском районе задержали похитителя трех коров
Двух коров он успел продать, а одну «оставил про запас».

Рязанские полицейские задержали мужчину, который украл трех коров с летнего загона в Милославском районе. Подробности в пятницу, 6 августа, приводит региональное управление МВД.

В полицию обратились жители Милославского района с заявлением о пропаже трех коров, которые паслись на летнем загоне у села Бугровка. Обследовав местность, правоохранители выяснили, что на территории имеются следы протекторов шин автомобиля, который недавно подъезжал к загону, а недалеко от самого загона обнаружили одну из похищенных коров, привязанную к дереву.

Полицейские просмотрела материалы автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД, и установили марку и госномер автомобиля, на котором передвигался возможный злоумышленник. В поле зрение попал 34-летний житель Скопинского района, который является гражданином одной из стран Средней Азии — Некоторое время назад поселился в Скопинском районе и занимался разведением крупного рогатого скота. Он только что вернулся из поездки в Московскую область, где сбыл на пункт переработки мяса двух коров.

Оперативники установили, что этот мужчина причастен к краже трех коров. Его задержали.

Выяснилось, что злоумышленник незаметно увел трех коров из загона. Двух животных он сразу повез в Московскую область, чтобы продать, а одну «буренку» оставил в лесополосе «про запас». Вернувшись, он хотел и ее отвезти на бойню, но его задержали полицейские.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.