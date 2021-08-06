В Михайловском районе Kia вылетела в кювет

ДТП произошло примерно в 10:05 в Михайловском районе на 5 километре автодороги «Михайлов — Горлово — Скопин — Милославское».

В четверг, 5 августа, в Михайловском районе Kia вылетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:05 в Михайловском районе на 5 километре автодороги «Михайлов — Горлово — Скопин — Милославское».45-летний житель Москвы на Kia не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

46-летний и 10-летний пассажиры получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Подробности ДТП уточняются.