В Горроще ограничат движение

Движение ограничат по улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Татарской по двум полосам движение в сторону улицы Гагарина и одной полосе движения в сторону улицы Ленинского Комсомола с 23:00 6 августа до 23:00 7 августа.

Из-за ремонта теплосетей на улице Татарской в Горроще ограничат движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение ограничат по улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Татарской по двум полосам движение в сторону улицы Гагарина и одной полосе движения в сторону улицы Ленинского Комсомола с 23:00 6 августа до 23:00 7 августа. Движение перекроют по двум полосам в сторону улицы Ленинского Комсомола и одной стороне движения в сторону улицы Гагарина с 23:00 7 августа до 05:00 9 августа.

Изменится движение общественного транспорта.

Троллейбусы

№ 3 «Городская больница № 11 — ЦПКиО» при движении от конечной остановки «Городская больница № 11» до остановки «Художественный музей» поедут по маршруту, далее по улицам Свободы, Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина, далее — по своему маршруту;