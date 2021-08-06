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В Горроще ограничат движение
Движение ограничат по улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Татарской по двум полосам движение в сторону улицы Гагарина и одной полосе движения в сторону улицы Ленинского Комсомола с 23:00 6 августа до 23:00 7 августа.

Из-за ремонта теплосетей на улице Татарской в Горроще ограничат движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение ограничат по улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Татарской по двум полосам движение в сторону улицы Гагарина и одной полосе движения в сторону улицы Ленинского Комсомола с 23:00 6 августа до 23:00 7 августа. Движение перекроют по двум полосам в сторону улицы Ленинского Комсомола и одной стороне движения в сторону улицы Гагарина с 23:00 7 августа до 05:00 9 августа.

Изменится движение общественного транспорта.

Троллейбусы

№ 3 «Городская больница № 11 — ЦПКиО» при движении от конечной остановки «Городская больница № 11» до остановки «Художественный музей» поедут по маршруту, далее по улицам Свободы, Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина, далее — по своему маршруту;

  • № 3 «Городская больница № 11 — ЦПКиО» при движении от конечной остановки «ЦПКиО» поедут по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Циолковского, Театральной площади, Есенина, Грибоедова, Касимовскому шоссе, далее — по своему маршруту;
  • № 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО» при движении от конечной остановки «Комбайновый завод» до остановки «Площадь Победы» поедут по своему маршруту, далее — по Первомайскому проспекту, улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади на разворот, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, далее по своему маршруту;
  • № 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО» при движении от конечного остановочного пункта «ЦПКиО» следуют по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту;
  • № 17 «улица Крупской — Завод Рязцветмет» при движении от остановки «улица Крупской» до остановки «Площадь Победы» поедут по своему маршруту, далее — по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Ленина, Циолковского, Куйбышевскому шоссе, далее — по своему маршруту;
  • № 17 «улица Крупской — Завод Рязцветмет» при движении от конечной остановки «Завод Рязцветмет» поедут по Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту.