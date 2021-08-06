В центре Рязани на перекрестке столкнулись два автомобиля

Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения.

В центре Рязани на перекрестке столкнулись два автомобиля. Соответствующие кадры с места ДТП в пятницу, 6 августа, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Авария случилась на перекрестке улиц Пушкина и Гагарина. По информации очевидцев, в происшествии виновен Nissan.

Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки” на момент 14.25 на данном участке дороги движение свободно.

Официальные подробности случившегося выясняются.