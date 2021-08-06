Сбитый в Песочне мотоциклист доставлен в больницу

Рязанская полиция прокомментировала ДТП с участием мотоциклиста в Дашково-Песочне.

Рязанская полиция прокомментировала ДТП с участием мотоциклиста в Песочне. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла в пятницу, 6 августа, примерно в 10.00 вблизи дома 26а по улице Зубковой. По предварительной информации, 66-летний рязанец на Mercedes при повороте не уступил дорогу мотоциклу YАМАНА, которым управлял 40-летний местный житель.

Мотоциклиста доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появились кадры с места ДТП.