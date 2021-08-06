Рязанской области предоставят льготы на обучение вождению

В регионе продолжает активно реализовываться комплекс ГТО. Из 85 субъектов Российской Федерации Рязанская область занимает 18 место.

В рамках соглашения минспорта региона и регионального отделения «ДОСААФ России» Рязанской области предоставляются льготы на обучение вождению. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В регионе продолжает активно реализовываться комплекс ГТО. Из 85 субъектов Российской Федерации Рязанская область занимает 18 место.

Более 30 тысяч рязанцев выполнили нормативы на знаки отличия комплекса. Рязанская область и региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого региональное отделение предоставит льготы на обучение в своих образовательных организациях отличникам комплекса ГТО при предъявлении знака отличия и удостоверения о награждении знаком отличия ВФСК ГТО на категорию «В» :