Рязанские полицейские задержали студента, который взял чужой велосипед «покататься»

По словам юноши, утром он планировал вернуть транспортное средство на место.

Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда. Подробности приводит региональное управление МВД.

Молодого человека с велосипедом правоохранители заметили в пятницу, 6 августа, около 2.00 около автовокзала «Центральный” в Рязани. Полицейские отметили, что время было позднее для велопрогулок, а потому юноша и привлек их внимание.

Выяснилось, что задержанный — житель Рыбного, учится в одном из колледжей. Он взял велосипед в одном из подъездов дома в Железнодорожном районе, чтобы «покататься”. По словам юноши, утром он планировал вернуть транспортное средство на место.

Парня доставили в отдел. Там выяснили, что велосипед принадлежит 34-летней рязанке, которая оставила его в подъезде дома в Троллейбусном переулке. О произошедшем она узнала от полицейских.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.