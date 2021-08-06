Рязанские полицейские задержали студента, который взял чужой велосипед «покататься»

Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда. Подробности
Молодого человека с велосипедом правоохранители заметили в пятницу, 6 августа, около 2.00 около автовокзала «Центральный” в Рязани. Полицейские отметили, что время было позднее для велопрогулок, а потому юноша и привлек их внимание.
Выяснилось, что задержанный — житель Рыбного, учится в одном из колледжей. Он взял велосипед в одном из подъездов дома в Железнодорожном районе, чтобы «покататься”. По словам юноши, утром он планировал вернуть транспортное средство на место.
Парня доставили в отдел. Там выяснили, что велосипед принадлежит 34-летней рязанке, которая оставила его в подъезде дома в Троллейбусном переулке. О произошедшем она узнала от полицейских.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.