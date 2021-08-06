Рязанские полицейские задержали находящегося в розыске жителя Воркуты

Нарушителя выявили во время патрулирования города.

Рязанские полицейские задержали жителя Воркуты, который с середины 2020 года разыскивался местной полицией за грабеж. Подробности в пятницу, 6 августа, приводит региональное управление МВД.

Нарушителя выявили в четверг, 5 августа, во время патрулирования города. В одном из дворов по улице Новоселов полицейские заметили мужчину, который распивал спиртные напитки. Они проверили его документы и сверились со специальной базой данных.

Выяснилось, что 36-летний житель Республики Коми давно находится в розыске за совершение грабежа.

Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.