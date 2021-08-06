Рязанская область получит свыше 100 миллионов из федерального бюджета на выплаты детям

Соответствующее заявление сделал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Рязанская область получит свыше 100 миллионов рублей из федерального бюджета на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее заявление сделал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, предложение о дополнительном выделении региону субсидий из федерального бюджета одобрили на заседании комиссии в четверг, 5 августа.

«Субсидии выделены в рамках софинансирования расходных обязательств субъектов России, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в сумме — 100186,8 тысяч рублей. Всего на указанные цели с учетом средств, предусмотренных законом о федеральном бюджете, в Рязанскую область будет направлено 1830566,8 тысяч рублей. Это значительные средства, которые позволят своевременно и в полном объеме осуществлять поддержку граждан с детьми», — сказал Андрей Макаров.

По словам губернатора Николая Любимова, выделенные средства помогут эффективно исполнить социальные обязательства перед людьми и выполнить поручение президента России.

«Для нас очень важно, чтобы жители нашего региона получали внимание и поддержку, чтобы качество их жизни постоянно росло», — отметил глава региона.