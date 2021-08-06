Рязанца осудят за попытку украсть деньги с банковской карты с помощью компьютерной программы

Правоохранители установили, что 22-летний молодой человек использовал вредоносную компьютерную программу и пытался с помощью нее получить доступ к данным банковских карт.

Рязанца осудят за попытку украсть деньги с банковской карты с помощью компьютерной программы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Правоохранители установили, что 22-летний молодой человек использовал вредоносную компьютерную программу и пытался с помощью нее получить доступ к данным банковских карт. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

В ведомстве также отметили, что молодой человек использовал анонимные средства для обмена сообщениями и использовал сервера, расположенные за рубежом.

«В случае реализации преступного умысла вероятность причинения крупного ущерба практически неограниченному кругу лиц была бы крайне высока”, — сообщает ФСБ.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.