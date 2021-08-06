Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента

Неизвестный отправил жителю Твери, который работает инженером, 45 тысяч рублей. Деньги вернуть ему не удалось, так как в переводе отсутствовали реквизиты. Спустя неделю ему позвонили из микрофинансовой организации из заполярного города и попросили погасить заем. Россиянин с трудом смог вернуть деньги.

Микрофинансовые организации стали обманывать россиян по новой схеме: им переводят микрозаймы без ведома и заявления заемщика. Об этом пишет « Российская газета ».

По информации издания, неизвестный отправил жителю Твери, который работает инженером, 45 тысяч рублей. Деньги вернуть ему не удалось, так как в переводе отсутствовали реквизиты. Спустя неделю ему позвонили из микрофинансовой организации из заполярного города и попросили погасить заем. Россиянин с трудом смог вернуть деньги. Сутки, что деньги были на счету, «стоили» 3%. Вскоре ему позвонили коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что «купили его долг».

Юрист посоветовала в таких ситуациях написать заявление в своем банке об ошибочном платеже. Необходимо указать, что договоров не заключали, а деньги перевели безосновательно.

Также можно потребовать договор и другие документы, на основании которых организация перечислила деньги. По словам юриста, возврат должен сделать банк по письменному заявлению клиента.