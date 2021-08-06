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Медицинский холдинг «СМ-Клиника» и РязГМУ создадут университетскую многопрофильную клинику
Договор подписали после проведения ряда встреч и переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества. По словам ректора университета, такое партнерство для вуза имеет ряд преимуществ.

В четверг, 5 августа, ректор РязГМУ Роман Калинин и генеральный директор многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника» Николай Смыслов подписали соглашение о создании клинической базы для кафедр медицинского университета. Договор подписали после проведения ряда встреч и переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества. По словам ректора университета, такое партнерство для вуза имеет ряд преимуществ.

«Мы успешно работаем с „СМ-Клиника“ в Рязани. Конечно, для вуза сотрудничество с крупным холдингом перспективно с точки зрения подготовки кадров, развития преподавателей университета, ординаторов и студентов. Мы видим широкие горизонты сотрудничества и в рамках практического здравоохранения, и в научном плане», — поделился Роман Калинин.

На встрече генеральный директор холдинга «СМ-Клиника» Николай Смыслов отметил, что в сотрудничестве с вузом «СМ-Клиника» продолжит внедрять инновационные методики диагностики и лечения пациентов, в том числе с применением современного оборудования.

Он добавил, что рязанский медицинский университет считается одним из лучших вузов страны.

«И мы готовы с ним работать. Будем готовить кадры для нас и для всей страны», — подчеркнул Николай Смыслов.

По словам ректора рязанского вуза Романа Калинина, на базе клиники рязанские студенты смогут пройти практическую подготовку.

«Горизонты сотрудничества на самом деле бескрайние, так как у нас есть желание и стремление двигаться вместе вперед и работать», — заключил он.