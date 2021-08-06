Михайловского пенсионера привлекут к уголовной ответственности за езду в пьяном виде

Ранее 61-летний рязанец уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Михайловского пенсионера привлекут к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя на автомобиле «Москвич” выявили в четверг, 5 августа, примерно в 22.45 на улице села Стубле. Ранее 61-летний рязанец уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Теперь за повторное управление транспортным средством в пьяном виде в отношении него возбуждено уголовное дело.